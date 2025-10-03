Instacart glisse après la dégradation de Piper Sandler face à la concurrence accrue

3 octobre - ** Les actions de la société de livraison de produits alimentaires Instacart CART.O , anciennement connue sous le nom de Maplebear, ont baissé d'environ 1 % à 38,91 $ avant la mise sur le marché

** Le courtier Piper Sandler rétrograde l'action de "surpondérer" à "neutre"; réduit l'objectif de cours de 62 $ à 41 $

** Le courtier indique que la dynamique du secteur oppose CART à des concurrents d'envergure qui pourraient être moins chers et à forte croissance

** Les risques comprennent l'expansion des livraisons de produits périssables le jour même par Amazon AMZN.N , l'accord d'Uber UBER.N avec Aldi, l'expansion du partenariat avec Kroger KR.N par DoorDash DASH.O et les plans de Walmart

WMT.N visant à réduire les livraisons à 3 heures ou moins

** Le courtier ajoute que les livraisons de CART sont majorées d'environ 30 % par rapport aux prix en magasin, tandis que WMT et AMZN ont le potentiel d'offrir des prix plus raisonnables

** La note moyenne de 34 maisons de courtage est "acheter", avec un objectif de cours médian de 58 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 5 % depuis le début de l'année