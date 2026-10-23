Instacart envisagerait une vente et discuterait avec Uber et DoorDash

Instacart, spécialiste américain de la livraison de courses alimentaires, étudierait une éventuelle cession et aurait engagé des discussions préliminaires avec plusieurs acquéreurs potentiels, notamment Uber et DoorDash. Selon The Information, les négociations se poursuivent, mais aucune garantie n'existe quant à la conclusion d'un accord. Une telle opération pourrait entraîner un rapprochement majeur dans le secteur américain de la livraison à domicile.

Ces informations ont provoqué une forte hausse de l'action Instacart à Wall Street, le titre terminant la séance sur un gain d'environ 9%. La société, également connue sous le nom de Maplebear, affiche une capitalisation boursière d'environ 12 milliards de dollars. A l'inverse, les actions des acquéreurs potentiels ont reculé, Uber cédant près de 3% et DoorDash plus de 4%. Ces mouvements reflètent des réactions contrastées des investisseurs face à la perspective d'une opération de consolidation dans le secteur.

A ce stade, aucune information n'a été communiquée sur la valorisation envisagée, les modalités financières ou le calendrier d'une éventuelle transaction.