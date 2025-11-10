Instacart dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une demande soutenue de produits de première nécessité

Instacart CART.O a dépassé les attentes de Wall Street pour la valeur brute des transactions (GTV) et le bénéfice de base du troisième trimestre lundi, aidé par une demande constante de produits essentiels sur sa plateforme de livraison de produits d'épicerie en ligne.

La société, anciennement connue sous le nom de Maplebear, a enregistré une forte croissance des commandes au cours du trimestre écoulé, aidée par des options de livraison plus rapides et des prix plus bas pour des produits tels que les fruits, les légumes et les produits laitiers.

La société a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 9,17 milliards de dollars, contre 9,09 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel de base d'Instacart s'est élevé à 278 millions de dollars, contre 264,5 millions de dollars estimés par les analystes.

Le point médian de la fourchette prévue par la société pour le GTV du quatrième trimestre a été supérieur aux estimations des analystes.

La plateforme de livraison de produits alimentaires en ligne s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires brut du trimestre en cours soit compris entre 9,45 et 9,60 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 9,45 milliards de dollars.

Instacart est également confronté à la forte concurrence du géant du commerce électronique Amazon.com AMZN.O , qui a étendu en août son option de livraison rapide aux denrées périssables, y compris des articles tels que les fraises, le lait et les viandes.