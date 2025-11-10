Instacart dépasse ses estimations trimestrielles grâce à la demande de produits de première nécessité et aux recettes publicitaires

(Ajout de détails et de commentaires d'analystes au paragraphe 6) par Chandni Shah

Instacart CART.O a dépassé les attentes de Wall Street pour la valeur brute des transactions et le bénéfice de base du troisième trimestre lundi, aidé par une demande stable pour les produits essentiels sur sa plateforme de livraison d'épicerie en ligne et des revenus plus élevés provenant de la publicité.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 8 % dans les échanges de pré-marché.

Instacart a également déclaré avoir augmenté son programme de rachat d'actions de 1,5 milliard de dollars.

La société, anciennement connue sous le nom de Maplebear, a enregistré une forte croissance des commandes au cours du trimestre écoulé, aidée par des options de livraison plus rapides et des prix plus bas pour des produits tels que les fruits, les légumes et les produits laitiers.

La branche publicitaire de l'entreprise de livraison de produits alimentaires basée à San Francisco enregistre également une forte demande de la part des entreprises de biens de consommation, avec environ 7 500 marques actives sur la plateforme.

"La force de son activité de livraison et de publicité à forte marge a permis de compenser les paniers plus petits et un mélange de restaurants plus lourd, les consommateurs continuant à réduire leurs achats", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

La société a enregistré un GTV trimestriel de 9,17 milliards de dollars , contre 9,09 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel de base d'Instacart s'est élevé à 278 millions de dollars, contre 264,5 millions de dollars estimés par les analystes.

Les recettes publicitaires ont augmenté pour atteindre 269 millions de dollars au cours du trimestre, contre 255 millions de dollars au trimestre précédent, soulignant la contribution croissante de son segment ad-tech à la rentabilité globale.

Le point médian de la fourchette de prévision de la société pour le GTV du quatrième trimestre a été supérieur aux estimations des analystes. Pour le trimestre en cours, la société prévoit un GTV compris entre 9,45 et 9,60 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 9,45 milliards de dollars.

En août, son rival Amazon.com AMZN.O a étendu son option de livraison rapide aux denrées périssables, y compris des articles tels que les fraises, le lait et les viandes.