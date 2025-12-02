Instacart chute, au lendemain de l'annonce du projet de livraison d'épicerie d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre - ** Les actions d'Instacart CART.O sont en baisse de 3,8 % mardi, Amazon.com AMZN.O ayant déclaré lundi en fin de journée qu'elle testait la livraison ultra-rapide de produits ménagers essentiels et de produits d'épicerie frais dans certaines parties de Seattle et de Philadelphie ** Amazon a déclaré dans un blog que le service livrera les articles en 30 minutes ou moins ** Mardi, Instacart a intenté un procès à la ville de New York pour bloquer l'application de cinq lois affectant la société de livraison de produits alimentaires, y compris les règles régissant le salaire minimum pour les travailleurs basés sur l'application et les informations communiquées aux clients sur les pourboires ** En novembre, Instacart a dépassé les attentes des analystes pour la valeur brute des transactions et le bénéfice de base du troisième trimestre, aidé par une demande stable pour les produits essentiels sur sa plateforme de livraison d'épicerie en ligne et des revenus plus élevés provenant de la publicité ** Les actions de CART sont en baisse de 0,7 % depuis le début de l'année, alors que le Nasdaq .IXIC a progressé d'environ 21 % au cours de la même période