Instacart chute après un nouveau rapport d'analyse mitigé

25 septembre - ** Les actions d'Instacart CART.O chutent de 2,3 % en début de journée à 29,30 $, au plus bas depuis l'introduction en bourse de la société la semaine dernière, après que Wolfe Research a commencé à les couvrir avec la mention "peer perform" (performance)

** Les actions d'Instacart, anciennement connu sous le nom de Maplebear, ont grimpé jusqu'à 42,95 $ lors de leur introduction en bourse mardi dernier, mais ont clôturé le vendredi à un niveau inchangé par rapport au prix de 30 $ fixé lors de l'introduction en bourse

** La juste valeur de CART se situe entre 24 $ et 31 $ et 42 $ sur la base de multiples EV/FY24 Ebitda de 10x/12x/15x, selon les estimations bull/base/bear case, a déclaré Mathivanan

** CART devrait se négocier avec une décote par rapport à Uber Technologies UBER.N (17x) et DoorDash Inc DASH.N (24x), qui ont une croissance plus rapide, a-t-il dit, mais avec une prime par rapport à Lyft Inc LYFT.O (9x)

** Le vendredi, BTIG a initié une couverture à "neutre" , avertissant également que CART fait face à une concurrence féroce

** Trois analystes couvrent CART jusqu'à présent avec des notes "hold", selon les dernières données de LSEG

** Arm Holdings ARM.O , dont l'action a explosé après l'introduction en bourse du concepteur de puces britannique le 14 septembre, s'est également négociée en dessous de son prix d'introduction en bourse de 51 $

** Les actions d'ARM ont augmenté de 2,1 % à 52,39 $ le lundi, cherchant à mettre fin à une série de six jours de pertes

** Pendant ce temps, les actions de Klaviyo Inc KVYO.N ont augmenté de 2,4% à 34,20 $ le lundi. L'action n'a pas dépassé le prix d'introduction en bourse de 30 $ depuis les débuts de la société d'automatisation du marketing le mercredi dernier