Instacart chute après que BTIG a dégradé l'action en raison d'une concurrence accrue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société de livraison de produits alimentaires Instacart < CART.O >, anciennement connue sous le nom de Maplebear, ont baissé de 2,5 % à 36,98 $ avant la mise sur le marché

** La société de courtage BTIG rétrograde l'action de "acheter" à "neutre"; maintient le PT à $55

** La société met en garde contre l'intensification de la concurrence dans le cadre d'une série d'accords de livraison d'épicerie entre plusieurs partenaires de CART et des plates-formes de livraison telles qu'Amazon.com AMZN.O , DoorDash DASH.O et Uber UBER.N .

** Note que les épiciers qui ont signé des partenariats au cours des deux dernières semaines représentent plus de 25 % du volume brut de commandes de CART (GOV)

** Avec AMZN, DASH et UBER concentrés sur la catégorie des épiceries, il est difficile de prévoir une croissance soutenue à deux chiffres ou même une croissance GOV à un chiffre pour CART sur une période de plusieurs années, dit Jake Fuller, analyste chez BTIG

** 18 courtiers sur 35 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et un à "vendre"; avec un prix médian de 58 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, CART a baissé de ~8% depuis le début de l'année