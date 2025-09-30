 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 857,84
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Instacart chute après que BTIG a dégradé l'action en raison d'une concurrence accrue
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société de livraison de produits alimentaires Instacart < CART.O >, anciennement connue sous le nom de Maplebear, ont baissé de 2,5 % à 36,98 $ avant la mise sur le marché

** La société de courtage BTIG rétrograde l'action de "acheter" à "neutre"; maintient le PT à $55

** La société met en garde contre l'intensification de la concurrence dans le cadre d'une série d'accords de livraison d'épicerie entre plusieurs partenaires de CART et des plates-formes de livraison telles qu'Amazon.com AMZN.O , DoorDash DASH.O et Uber UBER.N .

** Note que les épiciers qui ont signé des partenariats au cours des deux dernières semaines représentent plus de 25 % du volume brut de commandes de CART (GOV)

** Avec AMZN, DASH et UBER concentrés sur la catégorie des épiceries, il est difficile de prévoir une croissance soutenue à deux chiffres ou même une croissance GOV à un chiffre pour CART sur une période de plusieurs années, dit Jake Fuller, analyste chez BTIG

** 18 courtiers sur 35 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 16 à "conserver" et un à "vendre"; avec un prix médian de 58 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, CART a baissé de ~8% depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMAZON.COM
222,1700 USD NASDAQ +1,09%
DOORDASH RG-A
272,5000 USD NASDAQ +3,82%
INSTACART (MAPLEBEAR)
37,9200 USD NASDAQ -10,40%
UBER TECH
99,560 USD NYSE +1,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank