Instacart chute après avoir payé 60 millions de dollars pour mettre fin aux accusations de tromperie de la part de la FTC

18 décembre - ** Les actions de la plateforme de livraison d'épicerie en ligne Instacart CART.O chutent d'environ 1,4 % à 45,02 $ ** Instacart accepte de payer 60 millions de dollars pour régler les allégations de la FTC concernant la tromperie des consommateurs sur les avantages de l'adhésion à Instacart+ et les offres de livraison gratuite, selon les documents déposés au tribunal ** La FTC reproche à Instacart d'avoir trompé les consommateurs sur les frais et les adhésions, de ne pas avoir divulgué le renouvellement automatique des essais Instacart+ et d'avoir proposé des politiques de remboursement peu claires ** CART règle le litige sans admettre les allégations ** La FTC enquête également sur Eversight, l'outil de tarification par IA de CART, ont déclaré mercredi à Reuters deux sources au fait de l'affaire

** Eversight a fait l'objet de critiques après qu'une étude a révélé que les consommateurs devaient payer des prix différents pour les mêmes produits d'épicerie

** CART affirme que les détaillants sont responsables de la fixation des prix et que les tests de prix effectués par Eversight sont aléatoires et ne reposent pas sur les données des utilisateurs

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 10,21 % depuis le début de l'année