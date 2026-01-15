Instacart chute alors que Kroger étend la livraison avec Uber

15 janvier - ** Les actions de la plateforme de livraison d'épicerie en ligne Instacart CART.O en baisse de 3,8% à 39,31 dollars

** L'épicier Kroger KR.N ajoute près de 2 700 magasins aux applications Uber Eats, Uber UBER.N et Postmates à travers le pays, conformément à ses plans précédemment annoncés

** "Le partenariat élargi entre Kroger et Uber offre des incitations convaincantes pour les acheteurs qui pourraient les éloigner d'Instacart à court terme", déclare Sky Canaves, analyste chez Emarketer

** Bien qu'Instacart soit l'acteur dominant dans l'espace intermédiaire de l'épicerie aux États-Unis, il perd des parts au profit d'Uber et de Doordash, selon l'analyste

** En 2025, CART a augmenté de 3,6 %