Instacart chute alors que Kroger étend la livraison avec Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
15 janvier - ** Les actions de la plateforme de livraison d'épicerie en ligne Instacart CART.O en baisse de 3,8% à 39,31 dollars
** L'épicier Kroger KR.N ajoute près de 2 700 magasins aux applications Uber Eats, Uber UBER.N et Postmates à travers le pays, conformément à ses plans précédemment annoncés
** "Le partenariat élargi entre Kroger et Uber offre des incitations convaincantes pour les acheteurs qui pourraient les éloigner d'Instacart à court terme", déclare Sky Canaves, analyste chez Emarketer
** Bien qu'Instacart soit l'acteur dominant dans l'espace intermédiaire de l'épicerie aux États-Unis, il perd des parts au profit d'Uber et de Doordash, selon l'analyste
** En 2025, CART a augmenté de 3,6 %
