Instacart bondit après des revenus supérieurs aux attentes et des perspectives favorables
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 22:47

Instacart a vu son action progresser de 15% dans les échanges prolongés jeudi, portée par des résultats trimestriels meilleurs que prévu et des prévisions solides. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a atteint 992 millions de dollars, au-dessus des 974 millions anticipés, malgré un bénéfice par action de 0,30 dollar, en retrait par rapport aux 0,52 dollar attendus. Le bénéfice net s'est établi à 81 millions de dollars, tandis que l'Ebitda ajusté a atteint 303 millions, dépassant là encore les prévisions du marché.

La dynamique est notamment portée par la valeur brute des transactions, en hausse de 14% sur un an à 9,85 milliards de dollars, un niveau supérieur aux 9,54 milliards attendus et le plus élevé depuis trois ans. Le nombre total de commandes a également dépassé les attentes, atteignant 89,5 millions. Le directeur général Chris Rogers a souligné que l'approche technologique et centrée sur le client continue de renforcer l'activité, tant sur la marketplace que sur la plateforme entreprise, perçue comme un avantage stratégique.

Pour le premier trimestre, Instacart prévoit une valeur brute des transactions comprise entre 10,13 et 10,28 milliards de dollars, au-dessus du consensus. L'Ebitda ajusté attendu est également supérieur aux projections, situé entre 280 et 290 millions. La directrice financière Emily Reuter a mis en avant la progression continue de la plateforme entreprise, qui a accueilli 70 nouveaux distributeurs nets en 2025, et a évoqué les premiers effets des investissements dans l'intelligence artificielle, les infrastructures et l'international, qui pourraient devenir des leviers de croissance à moyen terme.

