Insmed s'envole après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Insmed

INSM.O progresse de 21% à 119,99 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre, qui s'élève à 425,5 millions de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'établissaient à 392,8 millions de dollars, selon les données de LSEG

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,25 et 1,40 milliard de dollars pour son traitement contre les maladies pulmonaires, le Brinsupri, contre une prévision antérieure d'au moins 1 milliard de dollars

** Le laboratoire pharmaceutique annonce un chiffre d'affaires de 309,2 millions de dollars pour le Brinsupri au deuxième trimestre, dépassant les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 274,1 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 43,1% depuis le début de l'année