Insmed plonge après l'échec d'un médicament pour les sinus

18 décembre -

** Les actions du fabricant de médicaments Insmed INSM.O plongent de 20,1 % à 158,50 $ en pré-ouverture après avoir abandonné le développement d'un médicament pour les sinus suite à l'échec d'une étude à mi-parcours

** Jefferies réduit son objectif de cours à 241 $ contre 269 $, soit une hausse de 21,4 % par rapport à la dernière clôture de 198,46 $

** TD Cowen réduit les objectifs de cours à 219 $ contre 230 $, soit une hausse de 10,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'INSM déclare que son médicament, le brenscocatib, n'a pas atteint les objectifs primaires ou secondaires de l'étude dans le traitement des patients souffrant d'une affection sinusale de longue durée

** Le brenscocatib a été conçu pour réduire l'inflammation des poumons et des voies respiratoires

** TD Cowen affirme cependant que le programme ne représente qu'une petite partie de la valeur globale de l'INSM et qu'elle continue à voir un potentiel d'augmentation significatif

** 18 courtiers sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 1 à "conserver"; le prix médian est de 228,5 $ - données LSEG

** A la dernière clôture, INSM a baissé de 1,1% depuis le début de l'année