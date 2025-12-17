Insmed abandonne le développement d'un médicament pour les sinus après l'échec d'une étude à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Insmed INSM.O a déclaré mercredi qu'il avait interrompu le développement de son médicament anti-inflammatoire expérimental pour traiter une affection chronique des sinus après qu'il n'ait pas montré de bénéfice dans une étude à mi-parcours, ce qui a fait chuter ses actions de près de 17% dans les échanges prolongés.

Le médicament, le brensocatib, n'a pas atteint l'objectif principal qui était d'améliorer les symptômes liés aux sinus tels que la congestion nasale chez les patients souffrant de rhinosinusite chronique sans polypes nasaux, une affection inflammatoire des sinus.

Le brensocatib, commercialisé sous le nom de Brinsupri , est autorisé aux États-Unis pour le traitement de la bronchectasie non kystique, une affection pulmonaire chronique caractérisée par des voies respiratoires endommagées en permanence.

L'étude de phase intermédiaire a testé deux doses de brensocatib contre un placebo chez 288 patients pendant 24 semaines, en plus d'un traitement par spray nasal pour soulager les symptômes.

Le médicament s'est avéré généralement sûr, sans nouveaux signaux de sécurité, a déclaré la société, ajoutant qu'elle prévoit de présenter ces données lors d'une prochaine réunion.

Insmed a également annoncé l'acquisition d'un nouvel anticorps expérimental, INS1148, qu'elle prévoit de développer pour les maladies pulmonaires et immunitaires telles que la maladie pulmonaire interstitielle et l'asthme modéré à sévère.