Insilico Medicine s'apprête à faire son plus grand bond en 11 semaines grâce à l'accord conclu avec Eli Lilly

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 mars - ** Les actions d'Insilico Medicine 3696.HK ont bondi de près de 15% à 65,75 HK$, leur plus haut niveau depuis le 12 mars
** L'action devrait connaître sa plus forte hausse en un jour depuis le 12 janvier ** Insilico Medicine 3696.HK a déclaré dimanche avoir conclu un accord mondial de licence et de recherche avec le fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N , qui pourrait valoir jusqu'à 2,75 milliards de dollars, y compris des paiements d'étape
** Depuis le début de l'année, l'action a augmenté de 68 %, l'indice Hang Seng Biotech .HSBIO a augmenté de près de 3 %
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