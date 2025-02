INSIGHT-Les tactiques d'Elon Musk frustrent certains hauts fonctionnaires de la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'actualité) par Alexandra Ulmer, Gram Slattery et Nandita Bose

Alors que le milliardaire de la technologie Elon Musk étend son influence sur plus d'une douzaine d'agences fédérales américaines, la frustration grandit chez certains collaborateurs du président Donald Trump, qui souhaitent davantage de coordination de la part de l'équipe de M. Musk alors qu'il sabre dans le gouvernement américain, selon quatre personnes au courant des tensions. Susie Wiles, chef de cabinet de M. Trump, et son équipe ont parfois eu l'impression de ne pas être au courant de ce qui se passait alors que le "Department of Government Efficiency" de M. Musk cherchait à licencier des milliers d'employés fédéraux tout en accédant à des données sensibles et en perturbant les opérations, ont déclaré les quatre personnes en question. Mme Wiles et certains de ses principaux collaborateurs ont récemment parlé à M. Musk de ces problèmes, selon l'une des sources. S'adressant aux journalistes à la Maison Blanche mardi, M. Musk a projeté un alignement entre lui-même, son groupe soudé d'employés du DOGE et M. Trump. Mais les tensions sous-jacentes avec certains fonctionnaires de la Maison-Blanche mettent en évidence les difficultés potentielles pour M. Trump d'équilibrer son équipe principale avec le personnel du DOGE de M. Musk, alors qu'ils bouleversent les agences dans le cadre d'une restructuration radicale qui a remis en cause l'autorité du Congrès et fait l'objet d'une série de poursuites judiciaires. Lors de la récente conversation, Mme Wiles et son équipe ont transmis un message à M. Musk: "Nous devons faire passer le message. Nous devons être impliqués", a déclaré la source au courant de la conversation. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer la date précise à laquelle ils se sont parlés ni les changements éventuels apportés par Musk après cette conversation. La source a ajouté que M. Trump lui-même a continué à parler de M. Musk en termes positifs à des donateurs et à d'autres personnes. M. Musk n'a pas répondu à une demande de commentaire. La Maison Blanche s'est refusée à tout commentaire. Un fonctionnaire au courant de l'affaire a contesté la description des tensions faite par les sources, affirmant que les "problèmes opérationnels" initiaux avaient été aplanis. M. Musk envoie des rapports à M. Wiles à la fin de chaque journée et ils se parlent au téléphone presque tous les jours, a déclaré le fonctionnaire. Le fonctionnaire a ajouté que c'était l'idée de Musk de parler aux journalistes mardi dans le bureau ovale avec son fils de quatre ans à ses côtés. "Il s'est présenté avec son enfant. Nous avons fait avec", a déclaré le fonctionnaire. Mardi, M. Trump a publié un décret qui a élargi le pouvoir de M. Musk sur la bureaucratie fédérale, exigeant que les agences fédérales travaillent avec le DOGE pour procéder à d'importantes réductions d'effectifs et limiter les embauches. Le décret demande au DOGE de nommer un "chef d'équipe" dans chaque agence gouvernementale, qui supervisera toutes les décisions d'embauche. "Il s'agit d'une équipe unifiée", a déclaré mercredi à la presse Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche. "Elon Musk est au service du président, comme tous les autres membres de l'équipe. Il reçoit des directives directement du président des États-Unis."

Dans une déclaration ultérieure à Reuters le vendredi après la publication de cet article, Leavitt a déclaré: "Cette histoire est une pure connerie émanant de sources inconnues qui n'ont aucune idée de ce dont elles parlent

Lors de la conférence de presse dans le bureau ovale, avec M. Trump à ses côtés, M. Musk a défendu son rôle de fonctionnaire non élu à qui le président républicain a accordé une autorité sans précédent pour démanteler des parties du gouvernement américain. Il a déclaré aux journalistes qu'il parlait à M. Trump presque tous les jours, affirmant que son travail était dans l'intérêt du public et de la démocratie. "Les gens ont voté pour une réforme majeure du gouvernement, et c'est ce qu'ils obtiendront", a déclaré M. Musk. "Toutes nos actions sont extrêmement transparentes La DOGE a toutefois opéré dans le plus grand secret. Elle n'a fourni pratiquement aucune information sur les personnes qu'elle emploie, les lieux où elle opère ou les actions qu'elle mène au sein des agences gouvernementales. Il publie peu d'informations sur son travail, ne fournissant que des chiffres en dollars pour les prétendues coupes dans des agences spécifiques et peu de détails concrets. Elle a stupéfié les employés fédéraux en envoyant ses membres dans au moins 15 agences et en accédant à des données sensibles. En tant qu'"employé spécial du gouvernement", les déclarations financières de Musk ne seront pas rendues publiques, a déclaré la Maison Blanche. L'une des quatre sources a déclaré que M. Wiles n'était pas contrarié par les efforts de M. Musk visant à démanteler les agences gouvernementales et à réduire la main-d'œuvre fédérale, mais plutôt par son approche. Wiles, l'un des deux responsables de la campagne électorale de Trump pour 2024, souhaite que Musk et DOGE tiennent son équipe informée et travaillent de manière plus ordonnée, a déclaré la source, qui a une connaissance directe de l'affaire. "Il y a une certaine frustration, mais il est exagéré de dire qu'il s'agit d'une rupture", a déclaré la source. La quatrième source, un associé de hauts fonctionnaires de la Maison Blanche, a décrit les frictions comme étant plus sérieuses et a déclaré que les subordonnés de M. Wiles avaient exprimé leur malaise face aux informations que M. Musk avait publiées sur sa plateforme de médias sociaux X avant qu'elles n'aient été approuvées par le personnel de haut rang de la Maison Blanche. "Il est certain qu'ils découvrent des choses sur Twitter

INQUIÉTUDE CONCERNANT LES COURRIELS L'un des points de discorde est une série d'e-mails que Musk a commencé à envoyer aux employés fédéraux, y compris un message du 28 janvier offrant à deux millions d'employés fédéraux des incitations financières pour démissionner. Mme Wiles et son équipe n'ont pas approuvé certains de ces courriels, selon l'une des quatre sources et une autre, cinquième, proche de M. Trump. Certes, de nombreux alliés proches de M. Trump et collaborateurs de la Maison-Blanche semblent se délecter du style de gouvernance intransigeant de M. Musk. Mais son soutien est loin d'être unanime, selon les entretiens menés par Reuters. Musk, la personne la plus riche du monde, a dépensé plus d'un quart de milliard de dollars pour aider Trump à gagner l'élection présidentielle de l'année dernière. Après la victoire de Trump en novembre, Musk a commencé à passer de longues périodes de temps avec Trump, qui a qualifié Musk de "fantastique" et a fait l'éloge des employés du DOGE comme étant un groupe de "super génies" En tant que chef de cabinet, Mme Wiles est l'un des principaux représentants du pouvoir à Washington. Sous sa direction, la dernière campagne présidentielle de Donald Trump a été largement saluée comme la plus disciplinée à ce jour. Elle a la réputation d'être effacée, refusant une invitation de Trump à s'adresser à la foule le soir où il a remporté l'élection. Plusieurs responsables de la Maison Blanche ont déclaré ne jamais l'avoir entendue élever la voix. Elle est souvent aperçue aux côtés de M. Trump lorsqu'il voyage à bord d'Air Force One. Lors d'un récent voyage en Californie, lorsque les caméras se sont tournées dans sa direction, elle s'est éloignée. Musk, quant à lui, est connu pour son approche intense et libre du travail et son enthousiasme pour les feux de la rampe. Il publie souvent des dizaines de messages par jour sur sa plateforme de médias sociaux X, accepte les suggestions des utilisateurs du site et vante sa propension à travailler tout au long du week-end.