INSIGHT-Les salariés de NextEra misent gros sur les actions de l'entreprise

par Tim McLaughlin 21 septembre (Reuters) - Le plan de retraite de NextEra Energy, d'une valeur de 5,4 milliards de dollars, a subi des pertes d'environ un demi-milliard de dollars cette année en raison de paris démesurés sur les actions de l'entreprise, ce qui reflète les risques permanents des politiques des entreprises 401(k) qui encouragent les positions concentrées sur les actions de l'entreprise. La plus grande entreprise américaine de production d'énergie renouvelable fait partie de plusieurs entreprises américaines du secteur de l'énergie et des services publics, dont Exxon et Southern Company, qui continuent à encourager des paris importants et concentrés sur les actions de l'entreprise dans le cadre des plans de retraite des travailleurs. Une analyse Reuters des politiques de retraite et des données sur les performances des actions, ainsi que des entretiens avec des experts en matière de retraite et de finance, montrent qu'une petite partie importante de l'Amérique des affaires continue à jouer un jeu risqué avec les actions de l'entreprise dans les plans de retraite des employés, même après des implosions d'entreprises très médiatisées comme celle d'Enron, qui a coûté 63 milliards de dollars. Près de 50 % des investissements dans le plan de retraite 401(k) financé par les employés de NextEra sont des actions de l'entreprise, ce qui est le taux le plus élevé parmi les 30 entreprises du S&P 500 Utilities Sector .SPLRCU . Le solde total des actions de l'entreprise dans l'indice est de 13 milliards de dollars, soit 14 % des 90,4 milliards de dollars d'investissements, selon une analyse Reuters des états financiers de 2022. La stratégie de NextEra, mal conseillée par les conseillers financiers et rejetée par la plupart des plans 401(k) des entreprises, génère des déductions fiscales pour le siège social, tandis que les travailleurs supportent tous les risques d'une position concentrée sur une seule action. En revanche, 92 % des comptes de retraite des employés américains ne contiennent pas d'actions de l'entreprise d'origine, de nombreuses sociétés ne proposant pas leurs actions pour ces plans ou les limitant, selon une étude du groupe Vanguard portant sur 2022 allocations de 5 millions de participants aux plans 401(k). Les politiques de NextEra NEE.N incitent les travailleurs à investir leurs fonds de retraite dans ses actions. Elle ne limite pas le montant que les employés peuvent allouer aux actions de l'entreprise, verse des cotisations en actions de l'entreprise plutôt qu'en espèces et donne aux employés la possibilité de réinvestir les dividendes de ces avoirs dans des actions encore plus importantes, selon les états financiers du plan de retraite. NextEra a refusé de commenter son utilisation des actions de la société dans les plans 401(k) des employés. "Nous n'avons rien à offrir", a déclaré un porte-parole de la société. Ne pas se diversifier "est une chose folle à faire", a déclaré Alicia Munnell, directrice du Center for Retirement Research au Boston College. "Si les choses tournent vraiment mal dans votre entreprise, vous pouvez perdre votre emploi et votre épargne-retraite La dépendance de NextEra à l'égard de ses actions a été très payante pour les travailleurs au cours des dix dernières années, car l'entreprise a connu une croissance rapide, avec un rendement total de 325 %, contre 212 % pour l'indice S&P 500. Mais les salariés ont été pénalisés plus récemment par la hausse des taux d'intérêt qui a augmenté le coût du déploiement ambitieux de l'énergie éolienne et solaire de l'entreprise. Les rendements des dividendes des actions des services publics semblent également moins attrayants pour les investisseurs dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés. Depuis la fin de l'année 2021, les actions NextEra ont chuté de 27 %, contre 11 % pour l'indice S&P 500 Utilities, ce qui a réduit la valeur des actions NextEra des employés de plus de 500 millions de dollars, selon les états financiers du plan. L'année dernière, les salariés ont enregistré près de 66 millions de dollars de pertes réelles en vendant leurs actions, selon les rapports financiers. Le plan de retraite d'Enron, d'un montant de 2,14 milliards de dollars, avait investi 62 % de ses actifs dans des actions ordinaires et privilégiées de la société à la fin de l'année 2000, quelques mois avant sa faillite. Les employés ont subi des pertes massives parce qu'il leur était interdit de vendre leurs actions au moment où les problèmes financiers s'aggravaient, puis ils ont perdu leur emploi. Plus récemment, la faillite de SVB Financial Corp en mars, après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, a effacé la quasi-totalité de la valeur des actions de la société mère. Kristin McKenna, présidente de Darrow Wealth Management dans la banlieue de Boston, explique que ses nouveaux clients ne sont souvent pas conscients des positions concentrées de leurs comptes de retraite. "C'est la règle, pas l'exception", a déclaré Mme McKenna. "Si nous constatons une concentration de plus de 20 % dans les actions d'une seule société, nous leur dirons qu'il s'agit d'un risque important CHANGEMENT DE STRATÉGIE Ces dernières années, de nombreuses sociétés américaines cotées en bourse ont imposé des limites à la concentration d'actions de l'entreprise dans les plans de retraite et proposent des plans plus diversifiés comprenant des fonds à date cible peu coûteux, qui répartissent automatiquement les actions et les obligations en fonction de l'âge des investisseurs et réduisent le risque à mesure qu'ils approchent de la retraite. Toutefois, les secteurs de l'énergie et des services publics comptent un certain nombre de grandes entreprises qui restent à l'écart, comme l'indiquent les informations communiquées par la Commission des opérations de bourse (SEC). Le plan d'épargne retraite d'Exxon détenait 8,4 milliards de dollars d'actions de la société à la fin de l'année 2022, soit 40 % des 21,1 milliards de dollars d'investissements totaux. Ce pari n'a pas été à la hauteur par rapport à un portefeuille d'investissements plus diversifié. Le rendement total d'Exxon (101 %) est inférieur à celui de l'indice S&P 500 (212 %) au cours de la dernière décennie. Exxon n'a pas souhaité faire de commentaire. Les plans de retraite des salariés surpondérés en actions aident les entreprises en offrant une possibilité d'allègement fiscal pour les sièges sociaux. Les sociétés, par exemple, peuvent déduire les dividendes versés sur les actions de la société détenues par les salariés sur leurs comptes de retraite. Cette mesure est particulièrement utile aux entreprises des secteurs des services publics et de l'énergie, dont les dividendes sont parmi les plus élevés et qui ont la plus forte concentration d'actions locales dans leurs plans 401(k). Peu d'entreprises divulguent l'impact de ces déductions fiscales, mais celles qui le font affirment que l'impact est suffisamment important pour réduire leur taux d'imposition fédéral de 21 %, selon les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des opérations de bourse) des États-Unis. Southern Co SO.N , par exemple, a réduit son taux d'imposition de 4 points de pourcentage au cours des dernières années. Le plan de retraite de 7,65 milliards de dollars de la société de services publics basée à Atlanta, en Géorgie, avait 38 % des investissements totaux en actions de la société à la fin de 2022, selon les divulgations de la SEC. La société n'a pas répondu aux messages demandant des commentaires. En 2021, Dominion Energy Inc DE.N a imposé une limite de 20 % sur les actions de la société dans son plan de retraite pour les employés salariés, dans le cadre d'un engagement de diversification, a déclaré le porte-parole de la société Ryan Frazier. Néanmoins, les pertes récentes du plan de Dominion ont été lourdes. À la fin de l'année dernière, le plan détenait des actions de Dominion d'une valeur de 687 millions de dollars, soit 18 % des 3,9 milliards de dollars d'actifs. Ces actions avaient un coût de base de 758 millions de dollars, ce qui signifie que les employés étaient assis sur 71 millions de dollars de pertes, selon les informations fournies par la SEC. Depuis, le cours des actions de Dominion a chuté de 22 %. ` Keith Rasmussen, géologue à la retraite, a déclaré qu'il ressentait encore les répercussions financières des gros paris sur les actions de la société dans ses plans de retraite. Son premier choc a eu lieu lors d'un bref passage à la branche pétrole et gaz d'Enron, lorsqu'il a vendu plusieurs milliers d'actions à 5 dollars l'unité. Ces actions avaient une valeur moyenne de 35 dollars lorsqu'il les a reçues, dit-il. Plus d'une décennie plus tard, M. Rasmussen a essuyé de lourdes pertes lorsque la chute des prix du gaz naturel a réduit à néant la valeur des actions de Chesapeake Energy Corp détenues par son plan de retraite, dont 46 % des actifs étaient investis dans des actions de la société à la fin de l'année 2013. "Mon 401(k) a été réduit de moitié", se souvient Rasmussen, 68 ans, lors d'un entretien téléphonique. "Nous pouvons payer nos factures, mais nous sommes un peu limités dans les choses que nous voulions faire et que nous avions prévu de faire."