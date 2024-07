INSIGHT-Les mineurs occidentaux veulent augmenter les prix des métaux pour contrer leurs rivaux chinois

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) (Des répétitions pour résoudre les problèmes de format) par Ernest Scheyder, Pratima Desai

SALMON-CHALLIS NATIONAL FOREST, Idaho, 22 juillet (Reuters) -L a seule mine de cobalt des États-Unis est en jachère dans les bois du nord de l'Idaho, un amas d'acier et de terre mité dont l'exploitation est trop coûteuse pour son propriétaire, car les rivaux chinois ont inondé les marchés mondiaux avec des approvisionnements bon marché de ce métal bleuté utilisé dans les batteries des véhicules électriques et dans l'électronique. Jervois Global JRV.AX , qui a creusé la mine dans le flanc d'une montagne de près de 8 000 pieds (2 400 mètres), a assisté impuissant l'année dernière à la chute des prix du cobalt

OCBc1 après que le groupe chinois CMOC 603993.SS a ouvert la mine de Kisanfu en République démocratique du Congo, poussant la production mondiale de ce métal à un niveau sans précédent. Le site de l'Idaho, que Jervois a acheté en 2019 , a été mis en veilleuse en juin 2023, quelques semaines avant son ouverture. Plus de 250 travailleurs ont perdu leur emploi. Une équipe réduite fait désormais tourner chaque semaine les équipements de concassage de roches inutilisés pour éviter qu'ils ne s'aplatissent sous leur propre poids. "Nous avons été francs avec notre personnel et nous leur avons dit: tout est lié au prix du cobalt", a déclaré à Reuters Matthew Lengerich, directeur du site , lors d'une visite de l'installation. Selon M. Jervois, les prix du cobalt doivent atteindre au moins 20 dollars la livre pour que le site puisse ouvrir. Or, les prix se situaient aux alentours de 12,17 dollars en juillet. BHP BHP.AX , Albemarle ALB.N et d'autres sociétés minières occidentales sont confrontées à un dilemme similaire lorsqu'elles tentent de concurrencer les métaux produits par des sociétés liées à la Chine, dont certaines utilisent de l'électricité générée par le charbon , le travail des enfants ou d'autres pratiques qui ne répondent pas aux normes fixées par de nombreux gouvernements et fabricants.

Les mineurs occidentaux affirment que leurs concurrents ont des avantages inhérents en termes de coûts qui leur permettent d'augmenter rapidement leur production, même si les prix du cobalt, du lithium et du nickel ont chuté de plus d'un tiers au cours des 18 derniers mois. Les coûts d'exploitation de bon nombre de ces entreprises occidentales dépassent donc ce que les prix du marché permettent de couvrir. D'après des entretiens avec plus de trois douzaines de négociants, d'investisseurs, de cadres, d'agents d'achat et d'agences de tarification, cette situation a incité certains décideurs politiques et certaines entreprises minières, dont Jervois et Albemarle, à réclamer un système de tarification à deux niveaux , avec une prime pour les métaux produits de manière durable.

L'idée est de faire payer plus cher un métal produit de manière durable, que ce soit par le biais de transactions directes ou de prix multiples pour un métal coté sur les marchés à terme, en fonction des méthodes de production. Par exemple, il y aurait un prix pour le nickel standard et un autre pour le nickel vert.

"Les mineurs occidentaux ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec la Chine, et cette dernière a montré sa volonté de tirer les prix du marché vers le bas", a déclaré Morgan Bazilian, directeur de l'Institut Payne pour les politiques publiques à l'École des mines du Colorado.

La fixation des prix à deux niveaux pourrait modifier radicalement la manière dont les métaux nécessaires à la transition énergétique sont achetés et vendus depuis des siècles, tout en réduisant la transparence du marché, car les mineurs pourraient contourner les bourses des métaux pour négocier directement avec les clients.

Deux analystes ont également déclaré à Reuters que cela pourrait conduire à de multiples définitions de ce qui constitue exactement un "métal vert"

lES ENGAGEMENTS ONT UN COÛT

Les dirigeants de l'industrie font pression depuis plusieurs années pour obtenir deux structures de prix, mais l'appel au changement a commencé à attirer l'attention des investisseurs, des décideurs politiques et des clients à l'automne dernier, alors que les gouvernements occidentaux s'inquiétaient de plus en plus de la concurrence chinoise.

Lors de réunions à Washington et à Bruxelles, les dirigeants du secteur minier ont supplié les gouvernements d'intervenir d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que la tarification à deux niveaux soit plus largement adoptée, suggérant que les droits de douane, les exigences de transparence de la chaîne d'approvisionnement ou l'assurance gouvernementale pour les mines pourraient être des remèdes potentiels, selon trois sources du secteur. Les représentants des États-Unis et de l'Union européenne ont exprimé en privé leur sympathie à l'égard de l'industrie minière, selon deux des sources, mais ils ont jusqu'à présent hésité à s'immiscer dans les mécanismes de fixation des prix par les bourses et d'autres acteurs. "Je ne veux pas dire ce que les marchés devraient ou ne devraient pas faire pour garantir des pratiques ESG solides", a déclaré Jose Fernandez, du département d'État américain, qui supervise un programme conçu pour faciliter les accords d'approvisionnement en métaux . "Mais il est vrai que tous ces engagements ont un coût Par conséquent, les clients de l'industrie minière , tels que les constructeurs automobiles, se trouvent dans la position inconfortable d'essayer de maintenir leurs coûts à un niveau bas tout en conservant des approvisionnements en métaux sûrs et diversifiés. Certains accords sont en train de prendre forme, poussés en partie par les réglementations liées aux émissions. D'ici 2027, l'Union européenne exigera des fabricants de véhicules électriques qu'ils indiquent où ils se procurent les métaux et l'empreinte carbone de leur production. En cas de refus de se conformer, les VE ne pourront pas être vendus dans la région, une mesure qui n'a pas encore été prise par les États-Unis mais qui est largement considérée comme la plus agressive au niveau mondial pour renforcer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et qui est susceptible d'alimenter des contrats de métaux de première qualité. Au Canada, l'année dernière, Northern Graphite NGC.V a commencé à exiger avec succès une prime de la part de ses clients qui souhaitaient des approvisionnements nord-américains garantis en métal pour batteries.

Au début de l'année, Teck Resources TECKb.TO a commencé à vendre à Aurubis NAFG.DE un type de cuivre légèrement traité appelé concentré, selon une source directement informée. La transaction ne s'appuie pas sur les prix des bourses et garantit à Aurubis un approvisionnement régulier en concentré conforme aux normes ESG, qu'elle transforme en cuivre pour le vendre à l'industrie automobile.

Teck s'est refusé à tout commentaire. Aurubis a déclaré qu'elle considérait "la voie vers une industrie du cuivre respectueuse de l'environnement comme une tâche commune pour l'ensemble de la chaîne de valeur, qui doit être respectée depuis le fournisseur de matières premières jusqu'au consommateur final" Pour l'instant, lesclients ne sont pas pénalisés s'ils ne s'approvisionnent pas en métaux durables, mais ils sont de plus en plus confrontés à un risque de réputation. "La question se pose vraiment pour les constructeurs automobiles: Êtes-vous d'accord avec un produit dont le prix pourrait être inférieur ou êtes-vous prêt à payer des primes en sachant qu'il est issu d'un approvisionnement durable et correct?", a déclaré Michael Scherb, directeur général d'Appian Capital Advisory, une société de capital-investissement qui investit dans les sociétés minières.

rÉSISTER À LA TEMPÊTE BHP, la plus grande société minière du monde, a déclaré ce mois-ci qu'elle suspendrait ses activités dans ses mines de nickel australiennes en raison des "défis économiques considérables posés par une offre excédentaire de nickel à l'échelle mondiale" Cette décision est un coup dur pour une entreprise qui avait parié sans succès que ses clients seraient prêts à payer une prime pour du nickel produit dans un pays où l'exploitation minière est durable. BHP a averti que près des deux tiers du marché australien du nickel risquaient de se fermer en raison de la faiblesse des prix du marché, alimentée par une augmentation de 153 % du nickel indonésien entre 2020 et la fin de l'année dernière, due à Huayou Cobalt

603799.SS et à d'autres - une production qui, selon les écologistes, a été en partie obtenue en détruisant les vastes forêts tropicales du pays . Les autorités américaines encouragent Jakarta à améliorer les normes minières du pays. Huayou Cobalt n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'industrie australienne du nickel est l'une des plus propres au monde, principalement en raison de la manière dont elle gère les émissions de carbone, selon les données du cabinet de conseil ESG Skarn Associates. Le nickel traité en Indonésie émet plus de cinq fois plus de carbone que la production australienne, selon ces données, et les émissions de l'industrie chinoise du nickel sont presque sept fois plus importantes que celles de l'Australie. Albemarle, premier producteur mondial de lithium, a licencié du personnel en janvier, en raison de la faiblesse des prix due en partie à l'augmentation de la production de Yongxing Special Materials Technology 002756.SZ et d'autres entreprises en Chine. "S'il n'y a pas d'incitation au-delà des prix actuels, vous n'obtiendrez pas les investissements nécessaires pour construire la chaîne d'approvisionnement nationale (U.S.) ", a déclaré Eric Norris, qui supervise les opérations de lithium d'Albemarle.

M. Fernandez, le représentant de l'État américain, s'attend à ce que l'augmentation de la demande de minerais compense les "excédents mondiaux" actuels, mais il reconnaît que les mineurs sont pour l'instant dans l'embarras.

"Nous devons trouver des moyens de résister à la tempête", a déclaré M. Fernandez.

TRANSPARENCE

Depuis janvier, les dirigeants mondiaux ont pris toute une série de mesures pour contrebalancer le contrôle du marché par la Chine. En mai, le président Joe Biden a imposé des droits de douane () sur les minéraux essentiels produits en Chine, déclarant que "(metals) prices are unfairly low because Chinese companies don't need to worry about a profit." (Les prix des métaux sont injustement bas parce que les entreprises chinoises n'ont pas à se soucier de faire des bénéfices)

Jim Chalmers, trésorier australien, a déclaré en février que les gouvernements devraient envisager de soutenir "un marché commercial international différencié pour les ressources produites selon des normes ESG plus élevées" Chrystia Freeland, vice-premier ministre du Canada, a déclaré en avril qu'Ottawa lutterait contre le dumping de minéraux critiques par la Chine, l'Indonésie et d'autres pays. La mission chinoise auprès des Nations unies n'a pas répondu à une demande de commentaire. L'année dernière, la Chine a interdit les exportations de graphite et d'autres métaux .

Plusieurs sénateurs américains des deux partis ont déclaré qu'ils envisageaient de légiférer pour offrir une assurance sur les prix des métaux, similaire à un programme d'assurance gouvernemental pour les récoltes, selon des collaborateurs du Sénat. Une telle mesure garantirait aux mineurs un prix pour leurs métaux, quelles que soient les conditions du marché. Les constructeurs automobiles ont fait preuve de prudence face à l'évolution de cette tendance à la tarification verte, conscients que les consommateurs sont réticents à payer plus cher pour les VE .

General Motors GM.N , le plus grand constructeur automobile américain, estime que les minerais essentiels doivent être produits de manière durable, mais ne souhaite pas payer une prime par crainte de ne pas pouvoir rivaliser avec ses concurrents chinois, selon une source directement impliquée dans l'approvisionnement en minerais de l'entreprise. GM a déclaré à Reuters qu'il exigeait de ses fournisseurs qu'ils se conforment à des normes élevées, une position reprise par Volkswagen, BMW et Stellantis. Tesla TSLA.O et Ford F.N , qui construit une usine de traitement de nickel en Indonésie avec Huayou Cobalt et PT Vale Indonesia INCO.JK , n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

BOURSE

Le London Metal Exchange (LME) a déclaré avoir reçu des "réactions positives du marché" concernant sa décision de fixer un prix pour le nickel durable. Son partenaire Metalshub, une plateforme allemande de vente aux enchères de métaux en ligne, a vendu 144 tonnes métriques de nickel à faible teneur en carbone en mai et prévoit de publier un prix correspondant lorsqu'il y aura davantage de transactions.

Benchmark Mineral Intelligence, un fournisseur britannique de données et de prix sur les minéraux critiques, a lancé des contrats de prix pour les métaux verts, chaque prix étant dérivé de la manière dont une société minière adhère à 79 critères qui, selon Benchmark, reflètent des normes de production élevées.

"Vous ne serez pas en mesure de garantir un approvisionnement non chinois de certains métaux si vous n'êtes pas prêt à payer une certaine prime pour ce produit", a déclaré Daniel Fletcher-Manuel de Benchmark.

C'est le message que M. Jervois a fait passer, sans succès. "En fin de compte, l'ESG a un coût", a déclaré Bryce Crocker, le directeur général de la société. "C'est un coût qui en vaut la peine