InPost dit avoir reçu une proposition pour l'acquisition de 100% de ses actions

Une femme se tient devant une consigne InPost à Hackney, Londres

L'opérateur polonais InPost a déclaré mardi avoir reçu une proposition indicative pour l'acquisition potentielle de l'ensemble ‍de ses actions, une annonce qui a fait bondir son titre en Bourse.

Le groupe de consignes automatiques n'a pas révélé l'identité de l'auteur ‌de la proposition et a ajouté qu'il n'y avait aucune garantie que l'offre aboutisse à une transaction.

Un porte-parole de l'entreprise s'est ​refusé à tout commentaire. Le groupe n'a jamais indiqué publiquement qu'il ⁠cherchait un acheteur.

Le titre InPost prenait 18,38% à 9h28 GMT. L'action a pris 11% lundi.

L'année dernière, l'action InPost ⁠a perdu 37% et ‍a atteint en novembre son niveau le plus bas ⁠depuis deux ans avec les inquiétudes liées à la diminution de la dépendance de son principal client en Pologne, son marché d'origine.

InPost a ​déclaré mardi avoir formé un comité spécial composé de membres du conseil de surveillance et du directoire qui "examinera attentivement tous les aspects d'une ⁠transaction potentielle".

Le principal actionnaire d'InPost est la société d'investissement ​tchèque PPF Group, qui détient une participation de 28,75%. ​PPF a investi ​pour la première fois dans InPost en 2023 et son directeur général, ​Jiri Smejc, a déclaré en ⁠mai 2024 que PPF était satisfaite de sa participation et n'envisageait pas de faire une offre de rachat.

PPF n'a fait aucun commentaire sur la proposition indicative pour l'acquisition potentielle de l'ensemble des actions InPost.

La société A&R ‌Investments, du directeur général et fondateur d'InPost, le milliardaire polonais Rafal Brzoska, détient une participation de 12,49% dans InPost.

InPost, qui opère dans neuf pays, possède l'un des plus grands réseaux européens de distributeurs automatiques de colis.

(Rédigé par Anna Pruchnicka, avec Jason Hovet, version française Etienne Breban, ‌édité par Sophie Louet)