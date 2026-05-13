InPost dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une forte croissance du volume de colis, qui compense les coûts liés à l'intégration de Yodel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les performances du groupe et par région aux paragraphes 3 à 5, et les perspectives aux paragraphes 6 et 7)

La société de consignes à colis InPost

INPST.AS , cible d'une offre publique d'achat lancée par un consortium mené par FedEx et Advent, a annoncé mercredi un bénéfice de base au premier trimestre supérieur aux attentes du marché, la croissance enregistrée en Pologne et dans la zone euro ayant contribué à compenser les coûts liés à l'intégration de Yodel au Royaume-Uni.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) ajusté s'est élevé à 902,2 millions de zlotys (249,0 millions de dollars) au cours du trimestre, dépassant l'estimation consensuelle établie par la société, qui s'élevait à 856 millions de zlotys.

L'activité d'InPost en Pologne, qui reste son principal moteur de profits, a vu ses volumes de livraison augmenter de 8 % au premier trimestre pour atteindre 188 millions de colis, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 9,2 % pour s'établir à 1,8 milliard de zlotys. La Pologne contribue désormais à hauteur de 47 % au chiffre d'affaires de la société, les marchés internationaux représentant ensemble 53 %.

Les coûts d'intégration de Yodel découlent principalement de la transformation du secteur des colis en Grande-Bretagne à la suite de l'acquisition de 2025, l'accent étant mis sur l'optimisation du coût par colis, la consolidation du réseau logistique et l'amélioration de l'efficacité du “middle mile”, a déclaré InPost.

InPost a traité 359 millions de colis au premier trimestre, soit une hausse de 32 % par rapport à l'année précédente, la consolidation de Yodel ayant entraîné une hausse de 220 % au Royaume-Uni et en Irlande, tandis que les volumes dans la zone euro ont augmenté de 28 % et ceux de la Pologne ont bondi de 8 %.

La société prévoit une croissance en pourcentage comprise entre 15 et 20 % pour les volumes du deuxième trimestre.

La société a confirmé ses perspectives pour 2026, visant à accroître sa part de marché avec une croissance comprise entre 15 et 20 % du volume de colis traités et une croissance d'environ 15 % du chiffre d'affaires global.

(1 $ = 3,6231 zlotys)