Inovio s'effondre après une cession d'actions de 75 millions de dollars pour un médicament destiné au traitement d'une maladie rare de la gorge

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6 novembre - ** L'action d'Inovio Pharmaceuticals INO.O a chuté de 20% à 1,16 dollar lors des échanges avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 75 millions de dollars

** Jeudi soir, INO a vendu environ 71,4 millions d’actions, y compris des bons de souscription préfinancés, au prix de 1,05 dollar

** Le prix de l'opération correspond à une décote de 27,6% par rapport au dernier cours de l'action, qui s'établissait à 1,45 dollar

** Lundi, l’action INO a plus que triplé pour clôturer à 1,89 $ après que la FDA américaine a approuvé le traitement de la société contre une maladie rare de la gorge, commercialisé sous le nom de Voceryq

** INO a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour financer le lancement commercial de Voceryq, ainsi que pour le développement de son portefeuille de produits en phase clinique, entre autres, conformément au prospectus

** Jefferies et Piper Sandler sont les co-chefs de file

** INO, dont le siège social est situé à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie, compte environ 110,2 millions d’actions en circulation au 30 septembre

** Les trois analystes qui couvrent le titre sont optimistes et leurs objectifs de cours s’élèvent respectivement à 3, 5 et 8 dollars, selon les données de LSEG