Inovio Pharma s'effondre suite à l'annonce d'une augmentation de capital prévue

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29 juillet - ** Le titre INO.O d’Inovio Pharmaceuticals s’effondre de 19,2% pour atteindre un plus bas historique de 84 centimes après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds propres ** La société, spécialisée dans le traitement des maladies liées au HPV, du cancer et des maladies infectieuses, a l’intention de proposer des actions ainsi que des bons de souscription associés; le montant de l’opération n’a pas été divulgué

** Piper Sandler est le seul teneur de livre

** La société, basée à Plymouth Meeting, en Pennsylvanie, compte environ 82,3 millions d'actions en circulation

** L'action INO a clôturé en hausse de 1% à 1,04 dollar mercredi, ramenant sa perte depuis le début de l'année à 40%