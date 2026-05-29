Innovent Biologics et Pfizer concluent un accord de 10,5 milliards de dollars portant sur des médicaments anticancéreux, dans un contexte d'essor du secteur biotechnologique en Chine

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* Innovent recevra 650 millions de dollars d'avance, ainsi que jusqu'à 9,85 milliards de dollars en paiements d'étapes

* Innovent mène le développement de phase 1; Pfizer prendra ensuite le relais pour le développement mondial

* Cette annonce fait suite à l'accord de licence conclu précédemment par Pfizer avec la société chinoise 3SBio en mai 2025

(Modification du premier paragraphe, ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 3 à 5 et 11 à 12)

La société chinoise Innovent Biologics

1801.HK et le géant pharmaceutique américain Pfizer PFE.N ont conclu un accord mondial de licence et de collaboration d'une valeur pouvant atteindre 10,5 milliards de dollars pour développer 12 médicaments anticancéreux en phase précoce, alors que les laboratoires pharmaceutiques mondiaux se précipitent pour exploiter le pipeline biotechnologique en plein essor de la Chine.

L'accord prévoit également un paiement initial de 650 millions de dollars à Innovent et jusqu'à 9,85 milliards de dollars de paiements d'étapes potentiels liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation.

Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un essor plus général en matière de licences biotechnologiques en Chine, les laboratoires pharmaceutiques mondiaux intensifiant leur recherche de médicaments expérimentaux développés dans le pays.

La valeur de ces accords dans la région de la Grande Chine a été multipliée par près de dix entre 2021 et l'année dernière, pour atteindre le chiffre sans précédent de 137,7 milliards de dollars, selon le fournisseur de données Pharmcube.

Les analystes avaient prévu que ces accords de licence atteindraient un nouveau record cette année. Ce partenariat porte sur un portefeuille de conjugués anticorps-médicaments (ADC) dotés de charges utiles innovantes et différenciées, ainsi que d’anticorps multispécifiques, comprenant huit actifs en phase précoce développés par Innovent et quatre programmes de découverte proposés par Pfizer.

Aux termes de l'accord, Innovent dirigera le développement des 12 programmes jusqu'aux essais cliniques de phase 1 avant que Pfizer ne prenne en charge le développement mondial.

L'accord est structuré en trois niveaux. Quatre programmes feront l'objet d'un développement et d'une commercialisation conjoints, avec un partage des bénéfices aux États-Unis et en Europe, tandis qu'Innovent conserve ses droits dans la Grande Chine.

Pour quatre autres programmes, Pfizer obtient une licence exclusive en dehors de la Grande Chine, tandis qu’elle détient une licence mondiale exclusive et prend en charge tous les coûts de développement mondiaux pour les quatre programmes restants.

Innovent, en collaboration avec ses filiales entièrement détenues Innovent Biologics (Suzhou) et Fortvita Biologics (USA), a conclu cet accord avec Pfizer, a indiqué la société dans un communiqué boursier.

Cet accord intervient alors que Pfizer s'efforce activement de développer son portefeuille de produits oncologiques par le biais de partenariats avec des sociétés biotechnologiques chinoises.

Plus tôt en mai 2025, Pfizer avait annoncé un accord de licence avec la société 3SBio 1530.HK , basée à Shenyang, misant des milliards de dollars sur un nouveau type d’immunothérapie contre le cancer.