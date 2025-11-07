 Aller au contenu principal
Innodata progresse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 12:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société américaine de solutions de données numériques Innodata INOD.O augmentent de 10 % à 67 $ avant le marché

** La société a publié jeudi en fin de journée un chiffre d'affaires de 62,6 millions de dollars pour le troisième trimestre , dépassant les estimations de 59,78 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** INOD a affiché un Ebitda ajusté de 16,2 millions de dollars, contre 10,33 millions de dollars estimés

** À la dernière clôture, l'action INOD était en hausse de 54,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INNODATA
60,9000 USD NASDAQ -5,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

