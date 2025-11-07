Innodata progresse après un chiffre d'affaires supérieur à celui du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions de la société américaine de solutions de données numériques Innodata INOD.O augmentent de 10 % à 67 $ avant le marché

** La société a publié jeudi en fin de journée un chiffre d'affaires de 62,6 millions de dollars pour le troisième trimestre , dépassant les estimations de 59,78 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** INOD a affiché un Ebitda ajusté de 16,2 millions de dollars, contre 10,33 millions de dollars estimés

** À la dernière clôture, l'action INOD était en hausse de 54,1 % depuis le début de l'année