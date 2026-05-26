Innio prévoit de lever 2 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Innio, société financée par des fonds privés, prévoit de lever jusqu'à 2,03 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi le fabricant de moteurs à gaz.