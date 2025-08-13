Innelec vise un retour à la rentabilité sur l'exercice 2025-2026

(AOF) - Au premier trimestre de l’exercice 2025-2026, Innelec a généré un chiffre d’affaires de 15,9 millions d’euros, en hausse de 2 % par rapport à la même période un an plus tôt. La société dédiée à la distribution dans l’univers du jeu vidéo, à la fabrication d’accessoires et à l’animation et la valorisation de licences a indiqué que le mix produit avait évolué très favorablement. Les ventes de produits dérivés sous licence ont bondi de 47 %, celles de jeux vidéo de 23 % et celles des accessoires de la marque Konix ont connu une croissance de 17 %.

Innelec aborde cet exercice avec confiance et compte renouer avec une croissance rentable et générer un résultat net positif dès cette année.

