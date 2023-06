Innelec: "Un exercice remarquable"

Publication des résultats 2022/2023



Suite à la publication de son chiffre d’affaires annuel, ressorti en forte croissance (163,3 M€, +22%), Innelec communique sur d’excellents résultats, en ligne avec nos attentes. Le REX du groupe s’établit à 2,7 M€ (Euroland 2,5 M€ estimé) et le RN à 1,3 M€ (Euroland 1,3 M€ estimé). La société va par ailleurs proposer le versement d’un dividende de 0,50 € lors de sa prochaine AG et reste confiante sur ses perspectives à moyen terme, notamment à travers la poursuite de son plan à horizon 2024-2025.



Des perspectives prometteuses



Les quatre derniers exercices du groupe ont été d’excellente facture (CAGR de CA de +16,9%) et traduisent, jusqu’à présent, le succès du repositionnement du groupe, passé du statut de leader français de la distribution de jeux vidéo/consoles à celui, en devenir, d’acteur européen de l’animation de licences. Innelec reste confiant sur ses perspectives de l’exercice à venir (attente d’une contribution positive de toutes les lignes de produits, nouveaux accords de distribution en France et à l’international, baisse des OPEX liés à la logistique/transport) et maintient son cap à horizon 2024-2025: poursuite du renforcement des métiers Accessoires et Produits Dérivés dans le mix, accélération du développement à l’international. Nous réhaussons légèrement notre prévision de CA 2023/2024 à 187,8 M€ (+15% vs +10% précédemment) et notre attente de ROC à 4,2 M€ (marge de 2,2%).



Recommandation



Après la mise à jour de notre modèle, nous sommes toujours à l’Achat sur le titre avec un objectif de cours de 8,00 €. A cet objectif, Innelec est valorisé 7,5x EV/EBIT 2023/2024e, en ligne avec les comparables choisis: Bigben Interactive, FNAC Darty, LDLC, Nacon, dont l’EV/EBIT 2023e moyen se situe autour de 7,7x.