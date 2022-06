Innelec: "Un exercice plutôt satisfaisant"

Publication des résultats annuels 2021-2022 (fin mars 2022)



Après la publication de son chiffre d’affaires annuel il y a quelques semaines (134,4 M€, +7%), Innelec communique des résultats en dessous de nos attentes, mais qui restent satisfaisants dans les conditions macroéconomiques de 2021. Le ROC du groupe s’établit à 1,5 M€ et le RNpg à 1,2 M€. Innelec va par ailleurs proposer le versement d’un dividende de 0,40 € lors de sa prochaine assemblée générale.

La société est très confiante sur ses perspectives à moyen terme et entend capitaliser sur un plan d’action à horizon 2024-25, principalement basé sur le renforcement de la diversification des activités (licences, produits dérivés) ainsi que sur le développement en dehors des frontières françaises.





Perspectives



Suite à cette publication, nous avons revu nos estimations pour l’exercice 2022-2023. Si notre prévision de croissance (+5%, à 141,1 M€) nous semble largement atteignable étant donné la stratégie de croissance du groupe et l’attendue normalisation du contexte de marché, nous avons en revanche révisé nos attentes en matière de rentabilité. Le transfert de la chaine logistique des quatre anciens entrepôts vers le nouveau devrait notamment peser sur le compte de résultat. Nous tablons à présent sur un résultat opérationnel courant de 2,5 M€ en 2022-2023, pour une marge de 1,8% (+70bps), et un RN de 1,4 M€.



Recommandation



L’actualisation de notre modèle à la suite de nos nouvelles prévisions et de la mise à jour de certains paramètres de valorisation fait ressortir un objectif de cours à 8,0 € (vs 10,0 €). Notre recommandation reste à Achat. La société offre une valorisation attractive, toute chose égale par ailleurs, et un des plus hauts rendements de la cote (>7,5%).