Communiqué de presse INNELEC



Signature d'un partenariat entre KONIX® et l'UFC® et lancement d'une gamme complète d'accessoires gaming sous licence.



INNELEC annonce aujourd'hui un partenariat visant à développer sous sa marque KONIX® des accessoires gaming aux couleurs de l'UFC® (Ultimate Fighting Championship), la première organisation mondiale d'arts martiaux mixtes. Avec plus de 625 millions de fans dans le monde, L'UFC propose des événements passionnants portant les valeurs du courage, de la sportivité et du sacrifice, tous visant à atteindre la victoire. La force de la communication digitale de l'UFC a déjà rassemblé plus de 155 millions d'adeptes sur les médias sociaux, notamment parmi les jeunes.