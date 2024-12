Innelec : Résultats du 1er semestre 2024/25

Des résultats qui intègrent un repli de l’activité dans un contexte de marché temporairement dégradé

Ce semestre constitue un point bas pour le marché des jeux vidéo, consoles et accessoires. L’actualité éditoriale a été impactée par le report de plusieurs lancements de jeux très attendus. Parallèlement, la consolidation des acteurs de la grande distribution a réduit les opportunités de croissance à court terme.

Dans ce contexte, la marge brute est en repli de 3,4 M€. Notons cependant que la bonne tenue des ventes de KONIX et des produits dérivés sous licence a entrainé une évolution favorable du mix produit et une appréciation de 2,5 points du taux de marge brute sur le semestre par rapport au premier semestre 2023-2024.





Un plan offensif pour préparer le rebond

Dès le mois de juin 2024, INNELEC a engagé des mesures d’économies pour adapter son organisation et limiter l’impact de cette évolution conjoncturelle du marché sur sa profitabilité avec un plan de réduction des frais généraux de 1 M€ en année pleine.

Ce plan de réduction des autres achats et charges externes a été accompagné d’un plan de réduction des effectifs permettant d’économiser 1 M€ supplémentaire en base annuelle (salaires, charges et frais associés…).