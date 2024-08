Innelec, Ramsay Santé... les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris

(AOF) - Innelec

Innelec a réalisé un chiffre d'affaires de 15,6 millions d'euros au titre du premier trimestre de l'exercice 2024/2025 (avril à juin 2024), en recul de 57 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. "Sur cette courte période de trois mois, nos résultats de ventes à la distribution sont quasiment le miroir des ventes consommateurs sur le marché français. Elles font état notamment d'un recul de 50% en valeur pour les consoles de jeux et de 52% pour les jeux physiques (retail)", explique le spécialiste de l'entertainment et la pop culture.

PullUp Entertainment annonce le résultat de son plan d'actionnariat salarié. Dans le cadre de cette opération, les salariés éligibles de la société et des filiales françaises directes de la société ont souscrit à 12 579 nouvelles actions pour un montant global de 119 877,87 euros au cours de la période de souscription qui s'est achevée le 9 juillet 2024 à 17h. Le Conseil d'administration a constaté, en date du 18 juillet 2024, la clôture de la souscription de l'augmentation de capital réservée aux salariés avec un total de 12 579 actions souscrites pour un montant global de 119.877,87 euros.

Qwamplify, acteur majeur en France de services marketing digitales & media, annonce que son conseil d'administration a décidé du changement des modalités d'exercice de la direction générale à compter du 1er septembre prochain. Il a été décidé, dans ce cadre, de dissocier les fonctions de président du Conseil et de directeur général, à compter du 1er septembre 2024, afin de séparer clairement les pouvoirs et de bénéficier d'une complémentarité des profils entre le président fondateur et son directeur général.

Le 13 août, Ramsay Santé a finalisé le processus d’Amend & Extend de son contrat de dette senior de 1 650 millions d'euros, dont 100 millions d'euros de "revolving credit facility", 100 millions d'euros de crédit Capex, et 1 450 millions d’euros de "Term Loan B", prolongeant ainsi de manière proactive ses échéances de 2026-2027 à 2029-2031. Cette transaction a été réalisée avec BNP Paribas et Crédit Agricole CIB comme coordinateurs pour l’Europe et arrangeurs, MUFG en tant que coordinateur pour l’Asie et arrangeur, et Natixis CIB en tant qu’arrangeur.