Innelec : nouveau repli des ventes en fin d'année

(AOF) - Innelec a enregistré un chiffre d'affaires en baisse de 33,6% à 96,5 millions d'euros sur les neuf premiers mois, clos fin décembre, de l'exercice 2024-25. Il a reculé de 16% à 51 millions d'euros au troisième trimestre. " La faible actualité éditoriale et le report de plusieurs jeux à succès ont néanmoins continué à pénaliser l'ensemble du marché et pesé sur les ventes de fin d'année ",a commenté le spécialiste de l'entertainment et la pop culture.

Pour compléter les mesures d'économies prises en juin 2024, un second plan de réduction des effectifs a été initié au cours du troisième trimestre et finalisé fin décembre. Il permettra de générer une économie annuelle de 1,3 million d'euros à compter du 1er avril 2025.

Au total, les différentes actions mises en oeuvre au cours de l'exercice 2024-25 permettront d'aborder l'exercice 2025-26 avec une base de coûts réduite de 2,3 millions d'euros. Tous les coûts associés ont été comptabilisés sur l'exercice actuel.

A l'issue d'un quatrième trimestre 2024-25 qui devrait suivre la tendance des neuf premiers mois, Innelec anticipe une amélioration progressive de l'activité en 2025-26.

