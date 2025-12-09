 Aller au contenu principal
Innelec Multimedia et Prismaflex : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 09/12/2025 à 17:49

(AOF) - Innelec Multimedia

La société dédiée à la distribution dans l'univers du jeu vidéo, à la fabrication d'accessoires et à l'animation et la valorisation de licence

Prismaflex

Le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format livrera ses résultats du premier semestre.

Valeurs associées

INNELEC MULTIMEDIA
3,3200 EUR Euronext Paris -0,90%
PRISMAFLEX INTL
7,200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

