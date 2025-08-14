 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 835,25
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Innelec: hausse de 2% du CA au 1er trimestre
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 14:30

(Zonebourse.com) - Innelec affiche un chiffre d'affaires de 15,9 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25, en hausse de 2%, 's'inscrivant dans une dynamique de reprise progressive de l'activité qui devrait s'amplifier au cours des prochains mois'.

La société met en avant un mix produit évoluant très favorablement sous l'effet de la hausse des ventes de produits dérivés sous licence (+47%), des ventes de jeux vidéo (+23%) et des ventes d'accessoires Konix (+17%).

Grâce à une structure de coûts optimisée et un environnement marché plus porteur, Innelec 'aborde l'exercice 2025-26 avec confiance et détermination', visant à renouer avec une croissance rentable et à générer un résultat net positif dès cette année.

Valeurs associées

INNELEC MULTIMEDIA
3,6700 EUR Euronext Paris +0,27%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank