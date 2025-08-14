Innelec: hausse de 2% du CA au 1er trimestre
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 14:30
La société met en avant un mix produit évoluant très favorablement sous l'effet de la hausse des ventes de produits dérivés sous licence (+47%), des ventes de jeux vidéo (+23%) et des ventes d'accessoires Konix (+17%).
Grâce à une structure de coûts optimisée et un environnement marché plus porteur, Innelec 'aborde l'exercice 2025-26 avec confiance et détermination', visant à renouer avec une croissance rentable et à générer un résultat net positif dès cette année.
Valeurs associées
|3,6700 EUR
|Euronext Paris
|+0,27%
A lire aussi
-
Le groupe allemand de chimie de spécialités Lanxess a annoncé jeudi plusieurs ajustements dans son réseau de production, dont une fermeture anticipée en Allemagne, illustrant les difficultés persistantes du secteur. L'entreprise a arrêté dès la fin du deuxième ... Lire la suite
-
Un tribunal a prononcé l'annulation du feu vert accordé à l'énergéticien pour des opérations d'exploration sur un bloc d'environ 10.000 km2, au large du Cap. Une instance judiciaire sud-africaine a annulé l'autorisation accordée par les autorités environnementales ... Lire la suite
-
Une grande partie du pays reste en surchauffe jeudi, au septième jour d'une vague de chaleur encore écrasante dans les trois quarts de l'Hexagone, selon Météo-France, qui a toutefois levé la vigilance rouge dans les derniers départements concernés. Ce nouvel épisode ... Lire la suite
-
Des appels à "tout bloquer" en France le 10 septembre, venus d'horizons très divers, se multiplient sur les réseaux sociaux, en se cristallisant autour des coupes budgétaires voulues par François Bayrou. Leur possible concrétisation dans la rue reste une inconnue. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer