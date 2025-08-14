Innelec: hausse de 2% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/08/2025 à 14:30









(Zonebourse.com) - Innelec affiche un chiffre d'affaires de 15,9 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024-25, en hausse de 2%, 's'inscrivant dans une dynamique de reprise progressive de l'activité qui devrait s'amplifier au cours des prochains mois'.



La société met en avant un mix produit évoluant très favorablement sous l'effet de la hausse des ventes de produits dérivés sous licence (+47%), des ventes de jeux vidéo (+23%) et des ventes d'accessoires Konix (+17%).



Grâce à une structure de coûts optimisée et un environnement marché plus porteur, Innelec 'aborde l'exercice 2025-26 avec confiance et détermination', visant à renouer avec une croissance rentable et à générer un résultat net positif dès cette année.





Valeurs associées INNELEC MULTIMEDIA 3,6700 EUR Euronext Paris +0,27%