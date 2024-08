Innelec : fort repli de son chiffre d'affaires au premier trimestre

(AOF) - Innelec a réalisé un chiffre d’affaires de 15,6 millions d’euros au titre du premier trimestre de l’exercice 2024/2025 (avril à juin 2024), en recul de 57 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. "Sur cette courte période de trois mois, nos résultats de ventes à la distribution sont quasiment le miroir des ventes consommateurs sur le marché français. Elles font état notamment d'un recul de 50% en valeur pour les consoles de jeux et de 52% pour les jeux physiques (retail)", explique le spécialiste de l’entertainment et la pop culture.

"Nos ventes de produits dérivés sous licence (-12 %) et d'accessoires Konix (-17 %), plus contributeurs en pourcentage de marge, résistent mieux à ce phénomène cyclique, également lié à un effet de base défavorable pour les jeux (sortie du best-seller Zelda de Nintendo au premier trimestre 2023)", ajoute le groupe.

Comme annoncé dans le communiqué du 12 juin 2024, Innelec avait anticipé l'impact de cette contraction cyclique du marché au premier semestre de l'exercice, et a mis en place un plan d'économies

Il comprend un plan de réduction des frais généraux de l'ordre de 1 million d'euros sur l'ensemble de l'exercice et un plan de licenciement économique générant une économie globale de 1 million d'euros sur une base annuelle (salaires, charges et frais associés…), avec un impact net de 0,4 million d'euros sur l'exercice en cours, compte tenu des coûts et du calendrier de mise en œuvre.

Ce plan est effectif depuis le 31 juillet 2024.

Côté perspectives, le groupe affiche son optimisme.

Les nouveautés annoncées par les fabricants de consoles et les éditeurs de jeux permettent d'anticiper une dynamique du marché dans les mois à venir, avec de nouvelles expériences de jeux, permettant un rebond des ventes de l'ensemble de l'écosystème.

"La revue périodique de nos activités nous a permis d'identifier de bonnes marges de progression pour notre division e-commerce. Un plan d'action a été mis en place pour améliorer progressivement notre plate-forme de vente digitale et notre pénétration de ce secteur important en France et en Europe", indique Innelec.

Pour l'avenir, l'entreprise est "confiant dans la capacité de ses équipes à capitaliser sur ses atouts, en saisissant de nouvelles opportunités de business rentable avec des fournisseurs de premier plan".

