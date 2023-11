Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Innelec: dans le rouge après son point semestriel information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Innelec lâche près de 5% à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires de 84,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2023-24, soit une progression de 28%, mais avec un ralentissement de tendance entre le premier (+47%) et le deuxième trimestre (+17%).



La performance du semestre a été portée par l'activité accessoires gaming (hors Konix et produits high-tech) qui a progressé de 24% à 11,6 millions d'euros, et par l'activité gaming jeux vidéo et consoles qui a grimpé de 57% à 55,8 millions.





