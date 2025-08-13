Innelec : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025/26 : 15,9 M€

Innelec enregistre un chiffre d’affaires de 15,9 M€, en hausse de 2% par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent.



Le mix produit évolue très favorablement sous l’effet de la hausse des ventes de produits dérivés sous licence (+47%), des ventes de Jeux vidéo (+23%) et des ventes d’Accessoires Konix (+17%).



Ce 1er trimestre s’inscrit dans une dynamique de reprise progressive de l’activité qui devrait s’amplifier au cours des prochains mois, portée notamment par la poursuite des ventes de l’écosystème Switch 2, des lancements attendus de jeux vidéo à succès (FC 2026, Call of Duty 2026…), et du rayonnement grandissant de l’univers de la pop culture auprès d’un public élargi.