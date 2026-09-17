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Innate voit un horizon de trésorerie jusqu'à la fin du 1er trimestre 2028
information fournie par Zonebourse 17/09/2026 à 08:20
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Innate Pharma revendique un horizon de trésorerie anticipé jusqu'à la fin du 1er trimestre 2028, en tenant compte du paiement initial de 75 MUSD lié à la finalisation de la transaction avec Sobi et du produit de l'augmentation de capital de 30 MEUR.

Au 30 juin 2026, sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses actifs financiers s'élevaient à 21,4 MEUR (contre 44,8 MEUR à fin 2025) et ses dettes financières à 20,2 MEUR (contre 22,6 MEUR à fin 2025), une évolution résultant essentiellement des remboursements d'emprunts.

En termes de résultats, la société biopharmaceutique a essuyé une perte nette de 19,6 MEUR au premier semestre 2026 (contre 21,3 MEUR un an auparavant), avec des charges opérationnelles de 24,7 MEUR (30,3 MEUR au premier semestre 2025), dont 68,4% consacrés à la R&D.

Ses produits opérationnels se sont accrus à 5,7 MEUR, comprenant principalement les revenus des accords de collaboration et de licence, qui correspondent essentiellement à la reconnaissance partielle ou intégrale des paiements reçus dans le cadre des accords signés avec AstraZeneca et Sanofi.

Par ailleurs, Innate Pharma fait part de l'entrée en vigueur de son partenariat stratégique avec le groupe suédois Sobi, portant sur l'attribution d'une licence sur lacutamab dans les lymphomes T, une entrée en vigueur qui déclenche un paiement initial de 75 MUSD.

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