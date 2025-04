Innate Pharma: souhaite changer la structure de gouvernance information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 11:26









(CercleFinance.com) - Innate Pharma va proposer à l'Assemblée générale mixte prévue le 22 mai 2025 de transformer la structure de sa gouvernance en passant de société anonyme à Conseil de surveillance en société anonyme à Conseil d'administration.



Le groupe annonce également que Irina Staatz-Granzer, actuelle Présidente du Conseil de surveillance, serait nommée Présidente du Conseil d'administration.



Jonathan Dickinson, actuel Président du Directoire, serait nommé Directeur Général et rejoindrait le Conseil d'administration.



Deux nouveaux membres rejoindraient le Conseil d'administration. Marty J. Duvall possède plus de 35 ans d'expérience dans le développement d'entreprises dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique. Christian Itin est un dirigeant d'entreprise de biotechnologie disposant de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie. Il est PDG d'Autolus Therapeutics.



'Cette étape marque un jalon important dans l'alignement de notre modèle de gouvernance sur les standards internationaux et reflète notre engagement à prendre en compte les remarques de nos investisseurs pour continuer à progresser et à adopter les meilleures pratiques, ' déclare Jonathan Dickinson, Président du Directoire d'Innate Pharma.





