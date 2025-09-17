Innate Pharma recule après ses semestriels, malgré l'avis positif de Portzamparc

(AOF) - Innate Pharma (- 4,12 %, à 1,72 euro) cède du terrain après la présentation de résultats semestriels toujours dans le rouge mais en amélioration, et malgré l’avis positif de Portzamparc. Sur les six premiers mois de l’année, les produits opérationnels d’Innate Pharma (revenus d’accords de collaboration et de licence) se sont élevés à 4,86 millions d’euros, contre 12,345 millions d’euros un an plus tôt. Ce repli est principalement dû à la baisse des revenus d’accords de collaboration, notamment auprès de Sanofi.

Parallèlement, le résultat opérationnel s'est très légèrement amélioré mais reste dans le rouge à -25,427 millions d'euros, soit une amélioration de 886 000 euros. Quant au résultat net, il est passé de -24,764 à -21,344 millions d'euros. Enfin, la position de trésorerie de la société biopharmaceutique est de 70,4 millions d'euros au 30 juin 2025, avec un horizon de trésorerie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026.

Portzamparc souligne qu'à court terme, la maîtrise des dépenses et la conclusion de nouveaux accords de licence seront très importants pour sécuriser l'horizon de financement qui commence à se réduire.

En outre, le recentrage de la stratégie clinique sur les actifs à forte valeur ajoutée (Monalizumab, Lacutamab et IPH 4502) devrait s'accompagner d'une restructuration selon la société de bourse et les effectifs devraient connaître une réduction de 30 % d'ici à la fin de l'année 2026.

Les analystes, qui avaient suspendu leur recommandation, sont passés à Acheter sur le titre Innate Pharma, avec un objectif de cours abaissé à 6,10 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS