Innate Pharma fait un point d'étape clinique et financier

La société de biotechnologie au stade clinique a fait le point sur son calendrier clinique réglementaire et a dévoilé sa trésorerie ainsi que son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année.

Parmi les catalyseurs cliniques à court et moyen terme, il y a l'IPH4502 dont les données de la phase d'escalade de doses de l'étude de Phase 1 seront présentées lors du congrès ENA 2026 le 18 novembre, avant d'être détaillées lors d'un webcast et d'un événement en présentiel.

Pour le Lacutamab (en partenariat avec Sobi), le programme progresse vers l'inclusion du premier patient dans l'étude de Phase 3 Tellomak-3, prévue au premier trimestre 2027. Dans l'indication du syndrome de Sézary, le dépôt d'une demande d'autorisation accélérée auprès de la FDA est programmé pour le second semestre 2027.

Enfin, l'essai Pacific-9 (mené par AstraZeneca) en étude de phase 3, qui évalue le Durvalumab associé au Monalizumab ou à l'Oleclumab chez des patients atteints d'un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) de stade III non résécable, doit livrer ses résultats au premier semestre 2027.

Résultats financiers et position de trésorerie

Au 30 septembre 2026, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les actifs financiers s'élevaient à 96,8 millions d'euros. Ce montant intègre le paiement initial de 75 millions de dollars reçu à la suite de l'entrée en vigueur de la transaction avec Sobi, ainsi que le produit brut total de 30 millions d'euros issu du placement privé d'actions ordinaires réalisé en août 2026. La visibilité financière est assurée jusqu'à la fin du premier trimestre 2028.

Au niveau du chiffre d'affaires, l'activité a généré 3,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2026, en hausse par rapport aux 2,3 millions d'euros enregistrés sur la même période en 2025. Ces revenus de partenariats proviennent principalement de la reconnaissance partielle ou intégrale en chiffre d'affaires des montants reçus au titre des accords de co-développement et de licence avec AstraZeneca, ainsi que des accords de collaboration de recherche et de licence avec Sanofi.