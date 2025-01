Innate Pharma dévoile sa stratégie pour accélérer sa croissance

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Avec cette stratégie à multiples facettes, Innate Pharma estime être positionnée pour accélérer sa trajectoire de croissance et renforcer son leadership dans le domaine de l'immuno-oncologie. L'expertise scientifique solide de la Société, ses collaborations stratégiques et l'accent mis sur les résultats pour les patients créent une base solide pour la croissance d'Innate", précise un communiqué.

(AOF) - Innate Pharma annonce sa stratégie pour accélérer sa croissance. Ce plan global s'appuie sur trois piliers clés destinés à soutenir une croissance à long terme, à favoriser l'innovation et à apporter des solutions thérapeutiques transformatrices aux patients.Au cœur de la stratégie d'Innate Pharma se trouve sa plateforme propriétaire ANKET, qui ouvre la voie à une nouvelle ère dans les thérapies à base de cellules NK. Il s'agit d'une technologie de pointe, avec des applications potentielles dans les hémopathies malignes, les tumeurs solides et les maladies auto-immunes.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.