Innate Pharma : des résultats toujours dans le rouge, malgré une légère amélioration
information fournie par AOF 17/09/2025 à 09:48

(AOF) - Au premier semestre, les produits opérationnels d’ Innate Pharma (revenus d’accords de collaboration et de licence) se sont élevés à 4,86 millions d’euros, contre 12,345 millions d’euros un an plus tôt. Parallèlement, le résultat opérationnel s’est très légèrement amélioré mais reste dans le rouge à -25,427 millions d’euros, soit une amélioration de 886 000 euros. Quant au résultat net, il est passé de -24,764 à -21,344 millions d’euros.

Enfin, la position de trésorerie de la société biopharmaceutique est de 70,4 millions d'euros au 30 juin 2025, avec un horizon de trésorerie jusqu'à la fin du troisième trimestre 2026.

INNATE PHARMA
