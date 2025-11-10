 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 067,83
+1,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Innate Pharma annonce l'autorisation de la FDA pour poursuivre TELLOMAK 3
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 11:25

Innate Pharma a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a achevé son examen du protocole de confirmation de Phase 3 pour le lacutamab dans les lymphomes cutanés à cellules T (CTCL) autorisant ainsi la poursuite de l'essai.

L'essai de confirmation de phase 3 prévu, TELLOMAK 3, est une étude randomisée ouverte conçue pour démontrer l'efficacité du lacutamab chez les patients atteints du syndrome de Sézary et du mycosis fongoïde, qui ont échoué à au moins une ligne de traitement systémique antérieure.

Les données de l'essai de phase 2 TELLOMAK dans le CTCL ont démontré une activité durable, un profil d'innocuité favorable et une amélioration de la qualité de vie des patients.

' Cette étape réglementaire importante avec la FDA marque une étape clé pour le programme lacutamab ', a déclaré Jonathan Dickinson, Directeur Général d'Innate Pharma.

' En nous appuyant sur des données de phase 2 robustes de TELLOMAK, cette étape nous rapproche de notre prochain objectif, à savoir la demande d'approbation accélérée dans le syndrome de Sézary une fois que l'essai de phase 3 sera en cours'.

Valeurs associées

INNATE PHARMA
1,8100 EUR Euronext Paris +18,77%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'ancien ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire lors d'une audition au Sénat sur le dérapage du déficit public le 7 novembre 2024 ( AFP / Bertrand GUAY )
    Déficit: LFI dénonce une "omission d'Etat" après la révélation d'une lettre de Le Maire à Macron
    information fournie par AFP 10.11.2025 12:48 

    Le député insoumis Eric Coquerel a dénoncé lundi une "omission d'Etat" après la révélation du contenu d'une lettre d'alerte secrète concernant le déficit public envoyée au printemps 2024 par Bruno Le Maire, alors ministre de l'Economie, à Emmanuel Macron. Dans ... Lire la suite

  • ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    ROBERTET : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:40 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • X-FAB : Baissier mais survendu
    X-FAB : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • LISI : La consolidation peut se poursuivre
    LISI : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 10.11.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank