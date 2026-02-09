SpaceX donne la priorité à une ville lunaire à croissance autonome plutôt qu'à un projet martien, selon Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SpaceX se concentre sur la ville lunaire, le projet martien est retardé

Musk évoque l'avenir de la civilisation, la Lune est plus rapide que Mars

SpaceX prévoit un alunissage sans équipage d'ici mars 2027

(Mises à jour tout au long de l'article, ajout d'éléments de contexte)

Elon Musk a déclaré dimanche que SpaceX avait réorienté ses efforts vers la construction d'une "ville à croissance autonome" sur la Lune, qui pourrait être réalisée en moins de 10 ans.

SpaceX a toujours l'intention de se lancer dans la construction d'une ville sur Mars d'ici cinq à sept ans, comme l'ambitionne Elon Musk depuis longtemps, a-t-il écrit sur sa plateforme de médias sociaux X, "mais la priorité absolue est d'assurer l'avenir de la civilisation, et la Lune est plus rapide".

Les commentaires de Musk font écho à un rapport du Wall Street Journal publié vendredi, selon lequel SpaceX a déclaré aux investisseurs qu'elle donnerait la priorité à l'alunissage et tenterait un voyage vers Mars plus tard, en visant mars 2027 pour un atterrissage lunaire sans équipage. L'année dernière encore, M. Musk avait déclaré qu'il visait **à** envoyer une mission sans équipage sur Mars d'ici la fin de 2026.

Les États-Unis sont confrontés à une concurrence acharnée de la part de la Chine dans la course au retour d'humains sur la Lune au cours de cette décennie. Les humains n'ont pas visité la surface lunaire depuis la mission Apollo 17 en 1972. Il y a moins d'une semaine, Musk a annoncé que SpaceX avait acquis la société d'intelligence artificielle qu'il dirige également, xAI, dans le cadre d'un accord qui valorise la société de fusées et de satellites à 1 000 milliards de dollars et la société d'intelligence artificielle à 250 milliards de dollars.

Les partisans de cette opération y voient un moyen pour SpaceX de renforcer ses projets de centres de données basés dans l'espace, que M. Musk considère comme plus efficaces sur le plan énergétique que les installations terrestres, alors que la demande de puissance de calcul monte en flèche avec le développement de l'intelligence artificielle.

SpaceX espère qu'une offre publique de vente dans le courant de l'année lui permettra de lever jusqu'à 50 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grande offre publique de vente de l'histoire.

Plus tôt dans la journée de dimanche, M. Musk a diffusé la première publicité de l'entreprise pour le Super Bowl, qui fait la promotion de son service Wi-Fi Starlink.

Alors que Musk réoriente SpaceX, il pousse également sa société cotée en bourse, Tesla TSLA.O , dans une nouvelle direction.

Après avoir pratiquement construit le marché mondial des véhicules électriques, Tesla prévoit maintenant de dépenser 20 milliards de dollars cette année dans le cadre d'un effort visant à s'orienter vers la conduite autonome et les robots.

Pour accélérer ce changement, M. Musk a déclaré le mois dernier que Tesla mettait fin à la production de deux modèles de voitures dans son usine californienne pour faire de la place à la fabrication de ses robots humanoïdes Optimus.