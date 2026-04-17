Innate Pharma annonce 50% de réponses complètes en phase 2 IPH5201 contre cancer du poumon

* Innate Pharma annoncera à venir résultats intermédiaires Phase 2 de MATISSE sur IPH5201 dans cancer bronchique non à petites cellules résécable, présentation prévue à AACR 2026 le 21 avril 2026. * Analyse intermédiaire préplanifiée sur 40 patients a montré signal d’efficacité supérieur au repère de marché associé au schéma durvalumab-chimiothérapie. * Réponses complètes à la tumeur ont été observées plus fréquemment chez patients avec expression PD‑L1, avec 35,7% dès seuil ≥1%. * Chez sous-groupe PD‑L1 ≥50%, taux de réponse complète a atteint 50%, renforçant thèse d’un bénéfice accru dans population PD‑L1 positive. * Essai poursuit recrutement en ciblant patients PD‑L1 ≥1%, ce qui oriente développement clinique vers segment plus susceptible de soutenir une différenciation commerciale. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Innate Pharma SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260417313341) on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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