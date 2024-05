Innate Pharma: 113,9 millions de trésorerie, visibilité jusqu'à fin 2025

(AOF) - Innate Pharma (+0,43% à 2,31 euros) annonce une position de trésorerie de 113,9 millions d’euros au 31 mars 2024, ce montant ne tenant pas compte du paiement de Sanofi de 4 millions d’euros, et un horizon de trésorerie jusqu’à fin 2025. La biotech spécialiste des traitements d’immunothérapies contre le cancer affiche un chiffre d’affaires pour les trois premiers mois de 2024 s’élevant à 6,6 millions d’euros ( contre 26 millions d’euros pour le premier trimestre 2023). Il provient majoritairement des paiements reçus dans le cadre des accords conclus avec AstraZeneca et Sanofi.

" Nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie qui s'appuie sur nos partenariats industriels et vise au développement de nouveaux candidats médicaments propriétaires, " déclare Hervé Brailly, président du directoire par intérim d'Innate Pharma. " Nous avons démarré l'essai clinique de notre Anket de seconde génération, IPH6501 pour le traitement du lymphome non hodgkinien. Nous nous préparons par ailleurs à soumettre une demande d'essai clinique pour un nouveau candidat médicament IPH45 plus tard cette année. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.