Innate lance un projet d'émission d'actions

Innate Pharma annonce le lancement d'une offre d'environ 22,5 MEUR consistant en une émission d'actions ordinaires dans le cadre d'un placement privé. Cette offre demeure soumise aux conditions de marché ainsi qu'à d'autres conditions, et le montant total définitif de l'offre est susceptible d'être modifié.

La société biopharmaceutique prévoit, à ce stade, d'utiliser le produit net de l'offre pour financer en priorité la poursuite du développement clinique de l'IPH4502, qui sera défini en fonction des résultats de l'étude d'augmentation de dose, puis pour faire avancer son portefeuille de candidats ADC précliniques, ainsi que pour financer ses besoins en fonds de roulement et ses besoins généraux.

Le prix de souscription des nouvelles actions ordinaires ne pourra être inférieur à la moyenne pondérée par les volumes des cours sur le marché réglementé d'Euronext Paris au cours des cinq séances précédant la fixation du prix de l'offre, sous réserve d'une décote maximale de 15%.

Innate annoncera les résultats de l'offre, ainsi que le nombre et le prix de souscription des actions, dès que possible après la fixation de leur prix. La réalisation de l'offre devrait intervenir le 2e jour de Bourse suivant la fixation définitive du prix et l'attribution de l'offre. Les nouvelles actions ordinaires émises feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris.

Bpifrance Participations, actionnaire existant, s'est engagée à souscrire à hauteur de 3 MEUR dans le cadre du livre d'ordres. L'offre bénéficie notamment du soutien d'investisseurs institutionnels spécialisés dans le secteur de la santé, en Europe et aux Etats-Unis, à la suite d'un sondage de marché réalisé avant le lancement de la procédure de constitution accélérée du livre d'ordres.

Par ailleurs, Innate indique que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie, ses placements à court terme et ses actifs financiers actuellement détenus lui confèrent une visibilité financière jusqu'à la fin du 3e trimestre 2026.

Avant la réalisation de l'offre et sous réserve de l'encaissement du paiement initial de 75 MUSD dû à la clôture du partenariat stratégique conclu avec Sobi, elle anticipe que son horizon de trésorerie sera prolongé jusqu'au 3e trimestre 2027.