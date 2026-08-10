Innate et les puces brillent, Porsche Automobil freine

L'actualité est plutôt calme ce matin sur les marchés européens, mois d'août oblige. Dans cette ambiance de vacances, les semi-conducteurs tirent leur épingle du jeu, soutenus par le retour de l'optimisme autour de l'IA. Côté baisses, Porsche Automobil recule sur fond de tensions autour des coûts chez Volkswagen et Alstom souffre d'objectifs de cours abaissés.

Actions en hausse

Innate Pharma ( 22%) : la biotech française a signé un accord important avec Swedish Orphan Biovitrum, qui va financer la phase III de Lacutamab dans le lymphome T cutané (CTCL). L'accord prévoit un versement initial de 75 millions de dollars à la clôture.

Plus500 ( 5%) : la plateforme de trading israélienne cotée à Londres affiche un résultat opérationnel en hausse, portée par ses activités aux Etats-Unis. "Les résultats du premier semestre 2026 confirment la qualité de l'entreprise. L'envergure et la rentabilité aux Etats-Unis viennent renforcer cette dynamique", commente Panmure Liberum (acheter, objectif 5 400 GBX).

Les valeurs européennes des semi-conducteurs repartent de l'avant, soutenues par le retour de l'optimisme autour de l'IA. Après plusieurs séances volatiles, les investisseurs reviennent sur le secteur suite aux signaux positifs d'Asie et des Etats-Unis. TSMC a publié un chiffre d'affaires de juillet en forte hausse, rassurant sur la solidité du cycle, tandis que l'annonce d'un projet d'investissement massif avec Sony au Japon confirme le maintien de dépenses industrielles élevées. Cette dynamique profite aux équipementiers européens : Sivers bondit de 14%, Nordic Semiconductor gagne plus de 4%, Soitec avance de 3% et ASML progresse de 2%.

Actions en baisse

Aryzta (-13%) : les résultats du groupe de boulangerie suisse sont ressortis inférieurs aux attentes au 1er semestre. En échec sur le marché allemand, Aryzta a indiqué envisager toutes les options pour ce marché-clé.

Porsche Automobil (-2%) : la holding des familles Porsche et Piëch recule après avoir mis en demeure Volkswagen d'accélérer la réduction des coûts et des surcapacités. Ce positionnement ferme de l'actionnaire de référence ravive les inquiétudes sur l'ampleur du bras de fer social qui s'annonce avec les syndicats et les pouvoirs publics allemands.

Amundi (-2%) : le premier gestionnaire d'actifs européen recule après une dégradation de Deutsche Bank, passée d'acheter à conserver. La banque relève pourtant son objectif de cours de 86 à 103 EUR, mais estime que la forte progression du titre, en hausse de 37% depuis le début de l'année, laisse désormais moins de potentiel.

Alstom (-2%) : le constructeur ferroviaire français recule après que Morgan Stanley et Oxcap Analytics ont abaissé leur objectif de cours à 20 EUR, maintenant tous deux une recommandation neutre. Ces dégradations simultanées pèsent sur le sentiment des investisseurs en ce début de semaine.