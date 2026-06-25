INmune Bio en hausse alors que le Royaume-Uni soutient un projet visant à tester un traitement contre une maladie cutanée rare chez les enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie INmune Bio INMB.O ont progressé de 13 % pour atteindre 1,51 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique que l'autorité de régulation britannique a approuvé le protocole pédiatrique pour l'Ebstrocel, une thérapie cellulaire destinée au traitement de l'épidermolyse bulleuse dystrophique récessive, une maladie génétique rare qui se caractérise par une peau très fragile et des plaies chroniques

** Elle précise que cette décision marque une étape décisive vers le dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché du médicament au Royaume-Uni dans le courant de l’année

** Elle précise que l’examen a duré moins de trois mois, contre environ dix mois habituellement, après avoir sollicité une procédure accélérée en raison de l’urgence de la situation

** La société précise que les commentaires ont déjà été pris en compte dans le prochain essai clinique, ce qui permet de maintenir le calendrier prévu pour les demandes d’autorisation au Royaume-Uni et dans l’UE en 2026, ainsi que pour celle aux États-Unis début 2027

** La société indique que l’autorisation pourrait permettre un accès conditionnel pendant la poursuite des essais

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 13 % depuis le début de l’année