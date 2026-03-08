 Aller au contenu principal
Inman, membre du conseil d'administration du NTSB, dit avoir été limogé par la Maison Blanche
information fournie par Reuters 08/03/2026 à 18:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un membre républicain du National Transportation Safety Board a déclaré dimanche avoir été limogé vendredi par la Maison Blanche sans aucune explication.

Todd Inman, ancien chef de cabinet de la secrétaire aux Transports Elaine Chao pendant le premier mandat du président Donald Trump , siégeait au NTSB depuis avril 2024. Il était membre du conseil d'administration dépêché sur place lors de la collision entre American Airlines AAL.O et un hélicoptère de l'armée en janvier 2025 près de l'aéroport national Reagan Washington, qui a fait 67 morts, et lors du crash en novembre d'un avion cargo d'UPS UPS.N au décollage de l'aéroport de Louisville, dans le Kentucky, qui a fait 15 morts.

En mai, la Maison Blanche a limogé le vice-président du NTSB, Alvin Brown. Alvin Brown, un démocrate qui a été le premier Afro-Américain à être élu maire de Jacksonville, en Floride, a intenté une action en justice pour contester son licenciement.

